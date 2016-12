Inicio

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO: comunicado del Consudec y Caritas

Dictamen del ANSES excluye a alumnos de escuelas públicas de gestión privada



Con fecha 27 de agosto del corriente, el ANSES distribuyó un dictamen a todas sus oficinas, en el que informa que se suspende a partir de esa fecha el pago de la Asignación Universal a todas las familias cuyos niñas/niños o adolescentes concurran a Establecimientos Educativos de Gestión Privada. Fundamenta esta decisión en la interpretación que realiza (11 meses después de promulgado) del decreto presidencial que pone en vigencia el derecho a la Asignación Universal por Hijo.

La decisión adoptada por el ANSES además de ser totalmente extemporánea, no consideró en lo más mínimo la cantidad de argumentos esgrimidos desde todos los sectores educativos en pos de la justicia de incluir en el pago de este derecho, a todos los niña/os y adolescentes que provenientes de familias carenciadas, asisten a miles de colegios públicos de gestión privada. Muchas de estas escuelas no cobran ningún tipo de arancel, o perciben cuotas simbólicas inferiores a los $100.- por mes, que en la mayoría de los colegios las familias no pueden pagar o bien pagan dicho valor por dos o tres hijos. Es más, en muchas localidades estos colegios son la única opción disponible por no haber otros establecimientos en la zona o por falta de vacantes en los colegios públicos de gestión estatal.

No hay argumento posible que pueda esgrimir el Sr. Director del ANSES para explicarle a las miles de madres y/o padres la razón por la cual a partir de este mes no van a seguir percibiendo la asignación universal.

Lo invitamos Sr. Director a que hable con las oficinas del ANSES de todo el país, que recorra las provincias, que dialogue con los Intendentes y los Gobernadores, para que sea testigo de la indignación desatada por la disposición que el organismo que usted dirige acaba de hacer pública y efectiva.

Si la interpretación del área jurídica del organismo que usted preside siguiera manteniendo la misma postura, le solicitamos gestione ante el Poder Ejecutivo la sanción de un nuevo decreto aclaratorio que corrija esta grave injusticia.



Consejo Superior de Educación Católica - CONSUDEC